Towers reagieren auf Krise – und verpflichten Bundesliga-Topscorer!

Die Veolia Towers Hamburg haben auf die Ergebnisse der letzten Wochen reagiert und auf dem Spielermarkt zugeschlagen. Mit Johnathan Stove verpflichten die Wilhelmsburger den letztjährigen Topscorer des MBC. Der 28-jährige Forward erhält in Hamburg einen Vertrag bis zum Saisonende.

Towers-Boss Marvin Willoughby sagte bis zuletzt, dass man den Spielermarkt immer im Auge behalte und wenn man das Gefühl habe, dass man aktiv werden müsse, dann werde man das auch tun. Gesagt, getan: Die Towers nutzten die Länderspielpause, um ihre jüngste Verpflichtung bekannt zu geben.

„Wollen Ergebniskrise schnellstmöglich loswerden“

„Mit der Verpflichtung von Johnathan wollen wir unserem Team in erster Linie mehr Physis verleihen. Gleichzeitig wollen wir durch die Hereinnahme eines siebten Importspielers aber auch die Konkurrenzsituation im Training noch einmal steigern“, verkündet Willoughby. „Wir wollen alles dafür tun, die Ergebniskrise schnellstmöglich loszuwerden.“

Über eineinhalb Monate liegt der letzte Sieg in der BBL zurück, seitdem hagelte es in der Liga nur Niederlagen für die Towers, die sich derzeit auf Platz 14 befinden. Und auch wenn die Towers zuletzt zwei Heimspiele im Eurocup gewinnen konnten, bestand die Towers-Chefetage beim Kader wohl auf Verstärkungsbedarf.

Stove war Topscorer beim MBC

„Wir haben nach einer Verstärkung gesucht und glauben, in Johnathan genau den Spieler gefunden zu haben, den wir brauchen. Seine Physis an beiden Enden des Spielfeldes wird uns guttun“, sagt Trainer Benka Barloschky über seinen neusten Schützling. „Dazu hat er letztes Jahr schon bewiesen, dass er in der BBL einen Impact haben kann, bringt also ein gewisses Maß an Erfahrung mit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Das könnte Sie auch interessieren: Erst zwei Bundesliga-Siege! Was Towers-Boss Willoughby jetzt sehen will

Im vergangenen Jahr lief Stove noch für den MBC auf und war mit durchschnittlich 16,4 Punkten pro Spiel Topscorer des Bundesligisten. Im Sommer wechselte der 1,93 Meter große Forward dann nach Griechenland zu Maroussi BC. Doch mit dem Wechsel in die Hansestadt ist das Kapitel für den US-Amerikaner nach wenigen Monaten wieder beendet.