Zum ersten Mal seit Saisonbeginn konnten die Veolia Towers Hamburg Anfang der Woche wieder mit dem kompletten Kader trainieren. Am Dienstag gelang beim 93:69 gegen Thessaloniki der zweite Heimsieg in Folge im Eurocup – so viele internationale Erfolge gab es in der gesamten Vorsaison. Die Pflichtspielbilanz ist zwar immer noch schwach, die Stimmung aber sichtlich verbessert. Auch bei Geschäftsführer Marvin Willoughby, der seine Spieler aber vor zu viel Gelassenheit warnt.