Erstmals geht es für die Hamburg Towers auf internationale Pflichtspielreise. Heute früh hebt der Hamburger Tross Richtung Barcelona ab. Zehn Kilometer nordöstlich der katalanischen Metropole müssen die Türme morgen (21 Uhr) im Eurocup-Duell bei Joventut Badalona ran. Vor allem für Pedro Calles ist es ein besonderes Spiel.

Der Towers-Coach kommt aus Cordoba im Süden des Landes. „Nach Spanien zu kommen, ist immer etwas Besonderes. Es ist das Land, aus dem ich komme und wo ich Basketball gelernt habe“, sagte der 38-Jährige, der seit 2013 in Deutschland arbeitet. „Badalona ist eine Mannschaft, von der ich viel gelernt habe. Sie sind eine der besten Ausbildungsmannschaften der Welt“, führte Calles aus.

Wie schon gegen Partizan Belgrad (97:106) werden die Wilhelmsburger auch an der Mittelmeerküste der Underdog sein. Joventut gehört zu den bekanntesten Basketballvereinen des Landes, ist mehrfacher Meister und gewann sein erstes Eurocup-Spiel der Saison deutlich mit 86:56 in Trient.

Eine knackige Aufgabe, die da auf die Towers wartet. „Ich bin aufgeregt, dabei bin ich nicht der Einzige“, sagte Maik Kotsar, der die Türme nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge gewappnet sieht. Zuletzt gab es einen 79:77-Auswärtssieg in Oldenburg. „Unser System greift, wir werden immer besser“, sagte der Este, der klarstellt, dass es sich bei der Reise nach Badalona keineswegs um einen Kurzurlaub handeln soll: „Wir sind im Eurocup zwar nicht das talentierteste Team, aber unser Vorteil ist der Zusammenhalt im Team.“ Auch Calles kündigte direkt an: Für Sightseeing ist kein Platz im sehr engen Zeitfenster der Türme.

Nach der Ankunft in Barcelona wird heute am späten Nachmittag noch einmal trainiert, bevor es dann morgen Abend im Pavelló Olímpic de Badalona hoch hergehen soll. Die Towers starten ihre Europatour – in die alte Heimat ihres Chefs. Gibt es bei Badalona die ersten internationalen Punkte?