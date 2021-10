Towers siegen in Oldenburg: Brown mit Punkte-Gala

Die Hamburg Towers haben mit einem 79:77-Sieg gegen die EWE Baskets einen großen Schritt nach vorne gemacht, doch so selbstverständlich war der Erfolg nicht. Ein schwaches erstes Viertel kostet am Ende fast den Sieg. Doch in den entscheidenden Minuten übernahm Jaylon Brown das Zepter und avancierte zum Matchwinner.

Im Vorlauf des Spiels sprach vieles für die Hamburger. Die Towers standen in der Tabelle vor den Gastgebern aus Oldenburg, die unter der Woche noch zum Champions-League-Duell mit Besiktas Icrypex angetreten waren. Doch nach einem guten Start verloren die Towers ihre Linie. Zu viele Turnover (elf Stück!) brachten die EWE Baskets in Front. Bis zur Halbzeit sollten den Wilhelmsburgern auch aus der Distanz nicht viel gelingen. Mit 33:37 aus Hamburger Sicht ging es in die Kabine.

Jaylon Brown wird Topscorer – Towers mit Befreiungsschlag

Nach der Halbzeit agierten die Towers in der Defensive zu fahrig. Vor allem das Oldenburger Top-Duo um Veteran Ricky Paulding und Neuzugang Cameron Clark machte der Hamburger Defense schwer zu schaffen. Doch jetzt hatte die Stunde von Jaylon Brown geschlagen. Mit 26 Punkten avancierte er zum Topscorer seines Teams. Allein 19 davon erzielte er in den letzten beiden Vierteln.

Zudem zog Trainer Pedro Calles nun die richtigen Schlüsse. Ein 11:0-Run brachte die Towers in Front. Bis zur Schlusssirene gab man die Führung nicht mehr her. „Es ist ein wichtiger Sieg aus einem intensiven Spiel. Wir haben als Team super zusammengehalten und nie die Köpfe hängen lassen“, sagte Brown nach dem Spiel. So kann es in den nächsten Wochen gerne weitergehen.