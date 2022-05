Unterirdische Quote: Darum stehen die Towers vor dem Playoff-Aus

Die Lage ist mindestens mal herausfordernd für die Hamburg Towers. Nach zwei Niederlagen bei den Telekom Baskets Bonn sind die Wilhelmsburger am Freitag zum Siegen verpflichtet, ansonsten ereilt sie schon im dritten von fünf möglichen Viertelfinalspielen das Aus. Nach der 81:89-Niederlage am Sonntag machten Trainer Pedro Calles und Point Guard Jaylon Brown zwar vor allem fehlende Physis als Manko aus. Allerdings hatten die Towers in Bonn auch ein ziemliches Freiwurf-Problem.

„Wir müssen uns vielleicht zwei, drei Sekunden mehr Zeit nehmen“, hatte Justus Hollatz noch in der Pause einen Ansatz zur Verbesserung genannt. Der nicht so recht half. Nur 16 von 29 Freiwürfen versenkten die Türme schlussendlich – eine Quote von 55 Prozent, deutlich zu wenig. Das gilt insbesondere für Center Maik Kotsar, der nur zwei von neun Versuchen von der Freiwurflinie traf. Verschenkte Punkte waren das, und zwar in Vielzahl.

Towers verschenken durch Fehlwürfe Verlängerung

Zum Vergleich: Bonn traf 80 Prozent. Mit dieser Quote hätten die Towers den Hauptrunden-Zweiten wie schon im ersten Spiel in die Verlängerung gezwungen. Das ist zwar hypothetisch und nur ein Zahlenspiel, zeigt aber doch, in welcher vergleichsweise einfachen Disziplin sich das Team am Freitag verbessern muss, wenn es die Chance auf das Weiterkommen wahren will.

Besonders, weil sich die Hamburger sonst weitgehend auf Augenhöhe bewegten, Bonn immer wieder mit Fast-Break-Punkten zusetzten und ja auch lange – genau genommen bis Mitte des dritten Viertels – führten.

Wechsel von Trainer Calles nach Oldenburg rückt näher

Coach Calles zählt nun auf die Unterstützung des Anhangs als Faktor. Unterdessen scheint sein Wechsel nach Oldenburg wahrscheinlicher zu werden. Die EWE Baskets trennten sich am Montag von Trainer Ingo Freyer und wollen den Nachfolger „nach Klärung letzter Details bald bekanntgeben“.