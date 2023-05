Nur sieben Profis! Dezimierten Hamburg Towers geht im Saisonfinale die Puste aus

Viel stand für die bereits gesicherten Veolia Towers Hamburg am letzten BBL-Spieltag nicht mehr auf dem Spiel. In Braunschweig, die unter der Woche ebenfalls den Klassenerhalt perfekt machten, zeigten die Türme dennoch eine ansprechende Leistung – die aber nicht zum Sieg reichte. Mit 78:88 (21:21, 49:37, 61:60) verloren die Hamburger bei den Löwen. In den letzten Minuten ging den arg dezimierten Gästen die Luft aus.

Über fehlenden Support konnten sich die Towers während ihrer enttäuschenden Spielzeit nie beschweren. Auch am letzten Spieltag gab es einen eindrucksvollen Rückhalt – 150 Anhänger:innen der Hamburger pilgerten nach Braunschweig, um ihr Team zu unterstützen. Und die Türme konnten jede Art von Unterstützung gebrauchen. Denn Cheftrainer Benka Barloschky musste einmal mehr mit einem Rumpfkader auskommen.

Dezimierte Towers verlieren mit 78:88 in Braunschweig

Mit Christoph Philipps (Bruch in der linken Hand) und Anthony Polite, der aufgrund einer Erkältung noch nicht wieder einsatzbereit war, fielen kurzfristig zwei Schlüsselspieler aus. Nur sieben Profis sowie Linus Hoffmann vom Kooperationspartner Rist Wedel konnten mitwirken. Angestachelt von der Atmosphäre in Braunschweig erspielten sich die Wilhelmsburger dennoch eine hohe Führung (+12) im zweiten Viertel, die sie nach der Halbzeit aber umgehend aus der Hand gaben.

Mit einem 19:3-Lauf drehten die Niedersachsen das Spiel. Während einer Auszeit appellierte Barloschky dann an die Ehre seiner Schützlinge. Seine Worte sollten ihre Wirkung nicht verfehlen. Die Towers hielten wieder dagegen, sodass sich eine packende Schlussphase entwickeln sollte. Zu Beginn des vierten Viertels gab es Führungswechsel im Minutentakt. Doch in den finalen Momenten ging den Gästen die Luft aus. „Wir haben die ganze Saison schon mit einer kurzen Rotation gekämpft“, sagte Lukas Meisner, der aufgrund der Umstände „unheimlich stolz auf die Mannschaft“ war.

Ziga Samar (zehn Zähler und zwölf Assists) konnte sich für seine starke Leistung nicht belohnen. Zum besten Werfer bei den Towers avancierte Ryan Taylor (17 Punkte). Auch Jonas Wohlfarth-Bottermann spielte stark auf, erzielte 15 Punkten in 17 Minuten. Aufgrund der Pleite sind die Türme in der Tabelle abgerutscht – die Saison beenden sie auf Rang 15.