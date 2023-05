Den Veolia Towers Hamburg steht im Sommer erneut ein großer Umbruch bevor. Mit Seth Hinrichs, Lukas Meisner, Jonas Wohlfarth-Bottermann und Leif Möller haben nur vier Profis einen Vertrag für die kommende Saison. Als Entwicklungsverein haben die Türme immer noch Schwierigkeiten, ihre besten Spieler zu halten. Bei einem werden die Wilhelmsburger aber alles ihnen Mögliche unternehmen, das steht fest. Um die Zukunft von Anthony Polite gibt es nach MOPO-Informationen einen großen Kampf.

Manchmal gibt es im Basketball nichts wichtigeres als Timing. Als sich Anthony Polite im Januar nach mehr Spielzeit sehnte, suchten die Towers aktiv nach einer Verstärkung auf dem Flügel. Die Rolle des 25-Jährigen beim Euroleague-Teilnehmer Villeurbanne war kleiner als von ihm gewünscht, in Hamburg konnte der Schweizer direkt die einer Führungskraft übernehmen.

Polite stabilisierte die Towers nach Barloschky-Ernennung

So wurde Polite zum Glücksgriff für die Türme. Schnell avancierte der 1,98-Meter-Mann zu einem der besten Spieler des Teams und half auch dem gerade erst zum Cheftrainer ernannten Benka Barloschky dabei, die verunsicherte Mannschaft konstanter werden zu lassen. Mit durchschnittlich 13 Punkten in der BBL und 15 Zählern im Eurocup führt Polite sein Team im Scoring an. Nur logisch, dass die Towers mit ihm so schnell wie möglich verlängern wollen.

Nach MOPO-Informationen werden die Hamburger Polite zeitnah einen neuen Vertrag anbieten. Doch auch zahlreiche andere Klubs umwerben den vielseitigen Forward. Einen Spieler seines Kalibers zu halten, ist für die Towers weiterhin extrem schwierig. Was für sie spricht: Polite fühlt sich wohl, ist sehr glücklich bei den Türmen. Ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Bevor er über seine Zukunft entscheidet, will Polite, der sich seit einigen Tagen mit einer Erkältung herumplagt, den Towers am Sonntag helfen, die Saison in Braunschweig mit einem Sieg zu beenden – in seinem vielleicht letzten Spiel für die Hamburger.