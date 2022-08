Nicht mit „Klettergarten und Bowling“: So will Korner seine Türme bauen

„Subtropisch“ nannte Raoul Korner, der neue Cheftrainer der Hamburg Towers, die Temperaturen, die in der Trainingshalle in Wandsbek herrschten. Seit Samstag bereiten sich die Türme im Osten Hamburgs auf die kommende Saison vor. Und auch am Dienstag war es wieder einmal eine schweißtreibende Einheit für die Basketball-Profis.

„Wir wollen uns konditionell vorbereiten auf die Saison. Deshalb brauchen wir sicher keine Klimaanlage“, sagte der Österreicher mit einem Augenzwinkern. Korner klagt nicht, sondern freut sich, endlich seine Aufgabe als Towers-Coach anzutreten und der neuformierten Truppe ein Gesicht zu geben.

Hamburg Towers starten in die Saisonvorbereitung

Seine Philosophie eines „aggressiven, proaktiven und intelligenten Team-Basketballs“ vermittelte der 48-Jährige mit lauten und klaren Ansprachen. Seine Schützlinge sollen kommunizieren, an ihren Automatismen arbeiten und sich vor allem gut verstehen. „Jede Trainingseinheit ist Teambuilding. Das ist nicht immer Klettergarten und Bowling.“

Einer der zwei Profis, die auch letztes Jahr im Towers-Dress aufliefen, kennt diese Philosophie bereits. Lukas Meisner, der unter Korner schon in Braunschweig spielte, will nun als verlängerter Arm des Trainers eine Schlüsselrolle im Team einnehmen. „Ich bin in Kontakt mit ihm und versuche alles perfekt umzusetzen.“ Auch die Integration der sieben Neuzugänge soll der 27-Jährige vorantreiben.

Towers-Neuzugang McCullum: „Wir haben viele Waffen“

Beim neuen Spielmacher Kendale McCullum scheint dies kein Problem zu sein. Der beste Vorlagengeber der vergangenen BBL-Saison versteht sich schon prächtig mit seinen Mitspielern. „Wir haben viele Waffen“, ist sich der US-Boy sicher. Jetzt müssen die Spieler laut den 26-Jährigen nur eine Teamchemie aufbauen.

Dies soll vor allem im siebentägigen Trainingslager in Breslau geschehen. Am Mittwochmorgen machen sich die Towers per Bus auf den Weg nach Polen, jedoch ohne die Neuzugänge Jonas Wohlfarth-Bottermann (Deutschland) und Ziga Samar (Slowenien), die für ihre Nationalmannschaften aktiv sind. Den restlichen Profis steht eine wichtige Woche bevor, wie McCullum weiß: „Das Trainingslager wird entscheidend sein, um unsere Identität zu finden.“