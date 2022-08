Ausgebildet bei Real Madrid: Towers verpflichten slowenisches Guard-Talent

Am Freitag war es soweit: Die Hamburg Towers präsentierten den nächsten Neuzugang der Saison. Das slowenische Guard-Talent Ziga Samar wird künftig das Trikot der Hamburger tragen. Der 21-Jährige, der gerade erst von Alba Berlin verpflichtet wurde, wechselt für eine Spielzeit auf Leihbasis an die Elbe.

Samar ist erst 21 Jahre alt, hat jedoch schon einiges vorzuweisen. Der Slowene begann seine Karriere in der Jugend des slowenischen Meisters Olimpija Ljubljana, bevor er im Jahr 2018 in die Jugend von Real Madrid wechselte. Ein Jahr später konnte er mit der U-19 Auswahl der Madrilenen das Nachwuchs-Turnier ANGT in Vitoria-Gasteiz gewinnen.

Basketball: Ziga Samar wechselt zu den Hamburg Towers

Anschließend folgte der Wechsel zu Fuenlabrada. Diese verliehen Samar direkt für ein Jahr an Zamorano. Dort konnte der 21-Jährige Spielpraxis in der dritten Liga sammeln, bevor er in den vergangenen zwei Jahren zum festen Personal bei Fuenlabrada gehörte. Dabei konnte der Slowene bereits 64 Spiele in der stärksten europäischen Liga bestreiten.

Willkommen in Hamburg, Ziga!



Der für vier Jahre von @albaberlin verpflichte #ZigaSamar kommt per Leihe nach Hamburg. Über die Zusammenarbeit und das 21-jährige europäische Guard-Talent freuen wir uns sehr!



➡️ https://t.co/YXraMEXpiy#HamburgTowers #easyCreditBBL pic.twitter.com/aDUA13aS3w — Veolia Towers Hamburg (@hamburgtowers) August 5, 2022

In der vergangenen Spielzeit überzeugte Samar als einer der besten Vorlagengeber (4,7 Assists pro Spiel) und wurde dementsprechend zu einem der besten Youngster der Saison 2021/22 gewählt. Daneben war der 21-Jährige auch bereits für die U-Mannschaft seines Nationalteams erfolgreich. Mit der slowenischen U-18 Auswahl konnte Ziga nicht nur die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft gewinnen, sondern wurde dazu noch als bester Guard ausgezeichnet.

Towers-Coach schwärmt von Ziga Samar: „Perfekte Ergänzung“

„Im letzten Jahr hat Ziga bereits angedeutet, dass er trotz seines jungen Alters auf höchstem Niveau spielen kann. Dank seiner Größe hat er eine hervorragende Übersicht über das Spielgeschehen und weiß, wie er das Spiel lenken und seine Mitspieler in Szene setzen kann. Wir freuen uns, mit ALBA eine Lösung gefunden zu haben, wie Ziga bei uns an das nächsthöhere Level herangeführt werden kann. Er hat das Potenzial für die Euroleague“, so Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby.

Auch Towers-Headcoach Raoul Korner schwärmt vom Slowenen in den höchsten Tönen: „Ziga ist ein großer Point Guard, der trotz seines jungen Alters schon sehr reif und abgezockt spielt. Er gilt zu Recht als eines der größten Spielmachertalente Europas und stellt für uns die perfekte Ergänzung zu McCullum dar. Wobei ich mir die beiden durch auch gemeinsam auf dem Feld vorstellen kann.“

Nicht nur die Towers freuen sich auf die kommende Spielzeit mit Ziga Samar. Der Slowene selbst freue sich auf die kommende Aufgabe an der Elbe und hofft sich weiterzuentwickeln: „Ich habe einige der internationalen Auftritte im letzten Jahr bereits verfolgt. Jetzt freue ich mich sehr darauf, mit Hamburg sowohl in der BBL als auch im EuroCup anzutreten. Als Spielmacher sehe ich meine Stärken im Pick & Roll und in der Übersicht. An erster Stelle steht für mich, meine Mitspieler besser zu machen. Mein Wunsch ist es, in allen Aspekten des Spiels besser zu werden. Ich werde hart arbeiten und hoffe, dass ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung in Hamburg machen kann.“