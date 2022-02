Die Hamburg Towers haben nicht lange gefackelt und auf die Vertragsauflösung von Ray McCallum sowie die Personalsorgen durch Verletzungen und Corona reagiert. Am Montagabend gaben die Türme die Verpflichtung des US-Amerikaners Trevon Bluiett bekannt. Der 27-jährige Forward erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Der US-Boy, der zuletzt für Besiktas Istanbul auf Korbjagd ging, erhält die Rückennummer 15 und soll vor allem durch seine Variabilität auf den Flügelpositionen wichtig werden. „Er ist sehr vielseitig einsetzbar, in der Offensive kann er das Spielfeld weit machen und auch mit dem Ball in den Händen kreieren“, sagt Coach Pedro Calles über seinen neuen Schützling und führt aus: „In der Defensive hat er sich zuletzt an den europäischen Spielstil gewöhnt, dank seiner Größe kann er mehrere Positionen verteidigen.“

Hamburg Towers verpflichten Forward Trevon Bluiett

Seine größten Erfolge feierte Bluiett auf dem College für die Xavier University in Ohio. Der 1,98m-Mann stand aber auch bei einem NBA-Team, den New Orleans Pelicans, unter Vertrag. In der höchsten amerikanischen Spielklasse kam er jedoch nicht zum Einsatz. Dafür spielte er drei Jahre in der G-League, der Farmliga der NBA. „In meinen Jahren in der G-League habe ich erste Erfahrungen mit dem europäischen Spielstil machen können“, so der Neuzugang.

Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby zeigt sich erfreut über die schnelle Verpflichtung. Bluiett passe dabei exakt in das Beuteschema der Türme. „Die bisherige Saison hat uns gezeigt, dass wir Spieler benötigen, die offensiv und defensiv mehrere Positionen besetzen können“, erklärt Willoughby, der mit dem 27-Jährigen genau so einen Spieler bekommt.

Der US-Boy ist ab sofort für die Liga und den Eurocup spielberechtigt und soll daher schon am Freitag bei der BBL-Partie gegen Würzburg (20.30 Uhr/live bei MagentaSport) sein Debüt geben. Trevon Bluiett freut sich bereits auf den Blitzstart für seinen neuen Klub: „Jetzt ist es an mir, so schnell es geht die Towers-Kultur zu leben und ein Teil des Teams zu werden.“