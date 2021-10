Die Hamburg Towers haben Ray McCallum bis zum Saisonende verpflichtet. Nachdem für das Spielsystem von Trainer Pedro Calles noch nach einem Point Guard gesucht wurde, haben die Verantwortlichen in McCallum einen passenden Spieler gefunden.

Der 30-Jährige kam in der NBA in 154 Partien zum Einsatz und absolvierte außerdem 46 EuroLeague-Spiele. Zudem wurde er 2014 als NBA Summer League MVP ausgezeichnet. Variabel einsetzbar auf beiden Guard-Positionen soll es ihm gelingen, effektive Angriffe zu laufen und so ausschlaggebend zu Punkten beizutragen.

Bereits auf drei verschiedenen Kontinenten konnte der Basketballer Erfahrungen sammeln – angefangen bei seiner erfolgreichen High School- und Collegezeit inklusive Nominierung für das McDonald’s All-American. Drei Jahre lang lief McCallum in der NBA für die Sacramento Kings und die San Antonio Spurs auf und erzielte bei den Kings durchschnittlich 7,4 Punkte. Da der 1,91 Meter große Guard nicht immer zum Einsatz kam, startete McCallum immer wieder in der G-League, einer Art Liga für Nachwuchs- und Ersatzspieler, und wurde dort als All Star ausgezeichnet.

„Erfahrungen auf höchstem europäischen Level“ – Hamburg Towers begeistert von Neuzugang McCallum

Mit den Unicaja Málaga aus Andalusien feierte er seine EuroLeague-Premiere und schaffte es mit dem Team bis auf den neunten Platz der Eliteliga.

Aber nicht nur in Nordamerika und Spanien, unter anderem auch in der Türkei, China und Israel lief er auf und konnte somit Erfahrungen in verschiedensten Spielsystemen und Spielsituationen sammeln, was auch Calles zu schätzen weiß. „[Er] hat bereits Erfahrungen auf höchstem europäischem Level sammeln können. Nach zwei Telefonaten war uns klar, dass Ray in unser System passen kann. In den letzten Jahren konnte er sich leider nicht, wie er sich das gewünscht hätte, bei einem europäischen Klub festspielen. Jetzt ist er an einem Punkt in seiner Karriere, an dem er noch einmal beweisen will, dass er erfolgreich bei einem europäischen Klub spielen kann. Er hat uns versichert, dass er dem Team unbedingt helfen will. Daher freue ich mich jetzt auf die Zusammenarbeit“, erklärte der Coach. Einzig die Tatsache, dass McCallum seit Sommer nicht mit einer Mannschaft trainiert hatte, wird seinen Einsatz in Hamburg wohl noch etwas verzögern. Trotzdem solle er nach allen medizinischen Untersuchungen möglichst schnell zum Team stoßen, so Marvin Willoughby, Geschäftsführer der Towers. „Er hat aber bereits mehrfach in seiner Karriere bewiesen, dass er ein Team führen kann – das erwarten wir auch in Hamburg von ihm.“

McCallum will in Hamburg „Verantwortung übernehmen“

McCallum selber schwärmte von seiner neuen Aufgabe. „Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ich habe Pedro und Marvin gestern bereits getroffen und hatte mit beiden tolle Gespräche. Ich gehe jetzt in mein neuntes Profijahr, meine fünfte Saison in Übersee – die vielen Erfahrungen möchte ich nutzen und hier in Hamburg einbringen. Das Team ist relativ jung, ich muss als Veteran also auch in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen“, erläutert McCallum. Zudem sei er „fasziniert“ von der Art und Weise des Towers-Spiels. „Die Spielweise von Pedro setzt auf viel Energie und Einsatz und ich denke, das liegt mir gut.“