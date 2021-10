Die Erlebnisse von der Eurocup-Premiere am Mittwoch gegen Partizan Belgrad (97:106) sind gerade verarbeitet, da geht es für die Hamburg Towers am Freitag auch schon im Liga-Alltag weiter. Die Türme müssen in Oldenburg (20.30 Uhr, Magentasport live) ran – und wollen den Schwung vom Euro-Auftritt mit ins Spiel nehmen.

Drei Viertel lang hatten sich die Wilhelmsburger gegen Partizan teuer verkauft. Das macht Mut für die kommenden Aufgaben. „Wir haben nicht aufgegeben und das hat uns letztendlich eine Chance bis zum Ende ermöglicht“, sagte Caleb Homesley, der mit 21 Punkten bester Werfer der Türme war. Vor allem im Schlussviertel drehten die Hamburger mächtig auf.

Homesley war bester Towers-Werfer gegen Belgrad

Bei den EWE Baskets soll dieser Drive mitgenommen werden. „Wir haben uns nur auf uns konzentriert und nicht auf den Gegner geachtet“, erklärte Homesley und führte mit Blick auf Oldenburg aus: „Wenn wir das auch in den nächsten Spielen schaffen, dann steht uns eine gute Saison bevor.“

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Nach einem wackligen Saisonstart hatten die Wilhelmsburger zuletzt mit zwei BBL-Siegen in Folgen in die Spur gefunden. Der zeitweise starke Auftritt gegen Partizan bestätigte die ansteigende Formkurve. Jetzt gilt es, den Euro-Schwung aufs Parkett zu bringen, um bei den kriselnden Oldenburgern Saisonsieg Nummer drei einzufahren.