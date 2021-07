Die Hamburg Towers werden zu Vechta 2.0! Pedro Calles schart mit Seth Hinrichs weitere Ex-Spieler um sich: Der 28-Jährige wechselt aus der spanischen ACB zurück in die Basketball-Bundesliga und hat bei den Wilhelmsburgern ein Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben.

Der Forward ist neben Max DiLeo und Neuzugang Robin Christen der dritte Ex-Vechta-Profi im Bunde der Towers. Er soll, insbesondere nach dem Abgang von Kapitän Bryce Taylor, als Anführer sofort eine Führungsrolle übernehmen. Hinrichs: „Ich freue mich so viele bekannte Gesichter zu sehen. Außerdem kann ich es kaum erwarten, wieder für Pedro zu spielen. Für mich ist er einer der besten Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe.“

Nächster Neuer: Hamburg Towers mutieren zu Vechta 2.0!

In Vechta war der 28-Jährige Topscorer, sowieso zeigte er sich bei allen seinen Stationen (College, Portugal, BBL und Spanien) als variabler Punktesammler. Mit seinen 2,01 Meter kann er sowohl innerhalb der Zone, dank seines Händchens aber auch von jenseits der Dreierlinie treffen. Ausgesprochen stark spielte er in entscheidenen Spielen auf – eine besondere Qualität, die jedem Team weiterhilft. „Er wird ein wichtiger Teil des Teams sein; auf dem Feld und in der Kabine“, prohphezeit Towers-Coach Calles. „Ich würde sagen, er ist das perfekte Puzzleteil auf seiner Position.“

Blond, ein extrem guter Schütze, gläubig – die Parallelen zu Jordan Swing, der höchstwahrscheinlich keinen neuen Vertrag bei den Hamburgern unterschreiben wird, sind nicht von der Hand zu weisen. Bleibt nur zu hoffen, dass Hinrichs konstanter abliefern wird als sein US-Buddy, dessen Leistungen häufiger in die Kritik geraten waren.

Das könnte Sie auch interessieren: Towers-Star Kameron Taylor verlässt Hamburg – und Deutschland

Towers-Boss Marvin Willoughby ist von Hinrichs jedenfalls überzeugt: „Seth ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der sich mit starken Leistungen hochgearbeitet hat. Besonders seine Teamfähigkeit und sein Einsatz stechen hervor. Mit seiner Einstellung kann er andere anstecken.“ Hinrichs vom Boss auferlegte Aufgabe: „Verantwortung übernehmen.“