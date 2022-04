Nach historischem Sieg: Towers wollen im Montagsspiel nachlegen

Am Freitag schrieben die Hamburg Towers beim 113:63 gegen Crailsheim Geschichte – es war der höchste Sieg der Vereinshistorie. Gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen war den Türmen im Eurocup-Hinspiel ebenfalls etwas Historisches gelungen: Der erste Sieg überhaupt auf internationaler Bühne.

Am Montagabend (19.30 Uhr/live bei MagentaSport) wollen die Hamburger diese positive Erinnerung im heimischen Inselpark nutzen, um die Eurocup-Tabelle nochmal durcheinanderzuwürfeln. Bei zwei Siegen in den letzten beiden Spielen ist theoretisch noch der fünfte Platz für die aktuell auf Rang sieben stehenden Wilhelmsburger drin.

Hamburg Towers empfangen im Eurocup Lietkabelis Panevezys

Auf diesen fünften Platz stehen aktuell die Litauer – es wartet also wahrlich keine leichte Aufgabe auf die Türme. „Lietkabelis ist ein sehr gutes Team. Sie spielen als Einheit, bewegen den Ball schnell, gleichzeitig bewegen sich die Spieler auch sehr viel in der Offensive. Das macht es schwer, ihr Spiel zu antizipieren“, so Coach Pedro Calles. In der heimischen Liga ist Panevezys sogar seit Anfang Dezember ungeschlagen.

„Lietkabelis wird uns sicherlich viel abverlangen, ich erwarte eine harte Partie“, sagte deshalb US-Boy Jaylon Brown, der aktuell in bestechender Form ist. Apropos Form: Die ist bei den Towers generell überragend. Die letzten vier Pflichtspiele wurden alle gewonnen. Am Montag soll die Serie am Leben erhalten werden.