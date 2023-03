Nach Chaos-Reise und Arena-Panne: Towers verlieren dramatisch in Tel Aviv

Diese Reise wird den Veolia Towers Hamburg wohl länger in Erinnerung bleiben. Und das nicht unbedingt aus positiven Gründen. Mit 85:91 (29:26, 54:52, 69:69) unterlagen die Türme gegen Tel Aviv im Eurocup. Es war der Abschluss eines Trips voller Strapazen und Pannen, die es sogar auch noch während des Spiels gab.

Mitte des ersten Abschnitts musste die Partie für mehr als zehn Minuten unterbrochen werden. Der Grund? Technische Probleme mit der Arena-Uhr. Der nächste Widerstand, nachdem die Towers aufgrund des Flughafen-Streiks in Hamburg quer durch Europa reisen mussten, um rechtzeitig in Tel Aviv anzukommen. Erst um 5 Uhr morgens erreichten sie ihr Hotel in der Mittelmeer-Metropole.

Auf das Spieltags-Training musste Coach Benka Barloschky (35) genauso wie auf Jonas Wohlfarth-Bottermann (33) verzichten, der geschont wurde. Doch Schlafmangel, die dünne Rotation oder Unterbrechungen hinderten die Türme nicht daran, eine großen Kampf zu liefern.

Über das gesamte Spiel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Daran hatte vor allem Yoeli Childs (25/19 Punkte) seinen Anteil.

Doch die Klasse der Gastgeber, die als klarer Favorit antraten, entschied in den finalen Minuten das Spiel. „Die wichtigen Würfe hat Tel Aviv getroffen und wir nicht“, fasste Barloschky zusammen. Die Leistung seiner Schützlinge soll das aber nicht schmälern: „Ich bin sehr stolz auf das Team.“