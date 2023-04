„Mannschaft der Stunde“: Darum haben die Towers trotzdem keine Angst vor Bonn

Von einem Tabellenführer zum nächsten. Nach der Eurocup-Pleite auf Gran Canaria (73:86) gastieren die Veolia Towers Hamburg am Samstag (18 Uhr) in Bonn, beim Spitzenreiter der BBL. „Die Mannschaft der Stunde“, wie Cheftrainer Benka Barloschky (35) sie nennt, hat eine fast schon furchteinflößende Siegesserie. Trotzdem reisen die Türme ohne Bammel nach Bonn.

Schlauchend war sie schon, die Dienstreise auf die kanarische Insel. Ohne Zwischenstopp in Wilhelmsburg flogen die Hamburger direkt nach Bonn. „Es ist nicht zu unterschätzen, was der Reisestress mit dem Körper macht“, so Barloschky. Auch die Rheinländer waren unter der Woche im Einsatz. Gegen Ludwigsburg (91:75) verließen sie die Platte als Sieger. Mal wieder.

BBL: Towers-Spielmacher Davis fällt beim Duell gegen Bonn aus

Es war der 16. Pflichtspiel-Erfolg in Serie. Und zu Hause? Da verloren die Bonner noch gar nicht in der Liga. Als einziges Team. „Die Heimbilanz drückt aus, was für eine unglaubliche Saison Bonn spielt“, lobt Barloschky. Die Festung auf dem Hardtberg zu stürzen, gebe seinen Schützlingen aber keine weitere Motivation. Die Türme haben ohnehin Lust auf die „unheimliche Herausforderung“, sagt Barloschky: „Wir wollen uns mit den besten Teams messen.“

Mit dem womöglich besten Spieler dieser Saison bekommen es die Hamburger auch zu tun. Und T.J. Shorts (25), der designierte MVP, ist ein alter Bekannter. „Ich habe nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis zu ihm“, erklärt der Towers-Trainer, der Shorts in der Saison 2021/22 coachte.

Den „Motor“ der Bonner gilt es auszuschalten. Jordan Davis (25), auch für diese Aufgabe vorgesehen, wird dabei nicht helfen können – der Spielmacher fällt aufgrund seiner Handgelenksverletzung aus.