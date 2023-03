Pleite auf Gran Canaria: Towers verlieren – und kennen jetzt ihren Playoff-Gegner

Um viel ging es nicht mehr für die Veolia Towers Hamburg zum Abschluss der Eurocup-Gruppenphase – Platz acht war schon vorher für sie reserviert. Beim 73:86 (13:22, 33:41, 53:69) auf Gran Canaria mangelte es den Türmen aber nicht an Energie. Dem Favoriten konnten sie so lange Paroli bieten.

Die im Wettbewerb zu Hause ungeschlagenen Spanier konnten erst zum Ende des dritten Viertel davonziehen, als sie ihre Führung auf 16 Punkte ausbauten. Danach war die Messe gelesen, daran konnte auch der starke Ziga Samar (17 Punkte) nichts mehr ändern. Gran Canaria war am Ende einfach eine Nummer zu groß. „Ich bin sehr glücklich mit der Leistung, wir haben viele Dinge gut gemacht“, sagte Cheftrainer Benka Barloschky trotz der Niederlage.

Eurocup: Towers verlieren auf Gran Canaria mit 73:86

Für die Towers geht es im Eurocup nun von einem Schwergewicht zum nächsten. Der ukrainische Klub Prometey aus Slobozhanske steht seit Mittwoch als Achtelfinal-Gegner der Hanseaten fest.

Aktuell trägt der Sieger der Gruppe A seine Heimspiele in Riga aus. Die Türme werden voraussichtlich am 11. April in der lettischen Hauptstadt gastieren.