„Lief alles falsch“: Towers kassieren Euro-Klatsche – und sorgen sich um Durham

Die Eltern von Aljami Durham waren in der Halle, auch HSV-Profi Jonas Meffert drückte seine Daumen im Inselpark. Doch trotz der prominenten Unterstützung konnten die Veolia Towers Hamburg nicht den so lang ersehnten ersten Eurocup-Heimsieg in dieser Saison einfahren. Gegen das zuvor sieglose Olimpija Ljubljana gab es eine 83:114 (45:52)-Klatsche für die Türme.

In Halbzeit eins kämpften sich die Hausherren vor 1163 Fans nach mehreren Drangphasen der Slowenen noch zurück. Nach der Pause brachen die Türme, die sich 20 Ballverluste leisteten, aber komplett auseinander. „Wir waren in der zweiten Hälfte nicht bereit, Gegenwehr zu zeigen“, kritisierte Cheftrainer Benka Barloschky. „Es war eines dieser Spiele, in denen alles falsch lief, was falsch laufen konnte“, sagte Kapitän Seth Hinrichs.

Towers sorgen sich um Durham nach Pleite gegen Ljubljana

Der beste Korbjäger war noch Aleksander Dziewa mit 21 Punkten. Und Durham? Der knickte, wie schon in der Vorwoche gegen Istanbul (83:94), um und spielte nur zehn Minuten.

Das könnte Sie auch interessieren: Besiktas-Fans zünden Pyro: Towers verlieren „Auswärtsspiel“ in eigener Arena

„Wir werden morgen sehen, wie sein Fuß reagiert“, so Barloschly, der mit seinen Towers am 6. Februar die letzte Chance auf einen Euro-Heimsieg hat – dann gastiert Venedig in der Hansestadt.