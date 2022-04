Knapper Sieg: Towers quälen sich gegen das Tabellenschlusslicht

Die Hamburg Towers quälen sich zurück in die Erfolgsspur! Nach der bitteren 80:83-Pleite in Göttingen schlagen die Türme Tabellenschlusslicht Frankfurt mit 68:58 (30:21). Dabei präsentierten sich die Wilhelmsburger vor 2103 Towers-Fans im Inselpark jedoch nicht von ihrer besten Seite.

51 Zähler erzielen gut aufgelegte Basketball-Teams häufig zusammen in einem Viertel. Hamburg und Frankfurt kamen aber erst zum Pausentee auf diese Punktzahl. Dieser Wert, er war sinnbildlich für die chaotische und arg fehlerbehaftete erste Hälfte beider Klubs. Dass die Towers trotz 13 Turnovern zu diesem Zeitpunkt recht angenehm in Führung lagen, hatten sie der eklatanten Offensivschwäche der Hessen zu verdanken.

Hamburg Towers schlagen Frankfurt trotz 24 Ballverlusten

Nur zwei von 23 Dreiern versenkte Frankfurt in der gesamten Partie. Aus dem Zwei-Punkte-Bereich lief es bei den Gästen nach der Halbzeit jedoch besser, sodass die Towers nur mit einer knappen Führung in das Schlussviertel gingen (51:45).

In den letzten zehn Minuten konnte der Tabellenletzte von den Towers wieder souveräner auf Distanz gehalten werden. „Das Beste am heutigen Spiel war das Ergebnis“, befand auch Towers-Coach Pedro Calles. So feiern die Hamburger einen schmeichelhaften, aber überaus wichtigen Erfolg im Playoff-Rennen der BBL.