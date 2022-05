Schock vor dem Playoff-Start! Trainer Calles verlässt die Towers

Am Montag machten entsprechende Medienberichte die Runde, nun ist es offiziell: Cheftrainer Pedro Calles verlässt die Hamburg Towers am Saisonende. Das gab der Verein am Dienstagmittag bekannt.

Der 38-Jährige, dessen Vertrag nach Ablauf der Saison ausgelaufen wäre, habe der Vereinsführung am Wochenende mitgeteilt, sein Arbeitspapier nicht zu verlängern, so die Mitteilung. Die anstehenden Playoffs werden also zur Abschiedstournee für Calles.

Hamburg Towers vermelden Abschied von Pedro Calles

„Wir haben in den letzten zwei Jahren gemeinsam einen riesigen Schritt nach vorn gemacht. Die Hamburg Towers haben sich schneller entwickelt, als wir es uns vor meinem Amtsantritt vorgestellt haben. Ich bin wahnsinnig stolz, auf das, was wir zusammen erreicht haben“, so Calles.

„Die Hamburg Towers haben sich nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der europäischen Basketball-Karte einen Namen gemacht“, so der Spanier weiter, daher sei er sich „sicher, dass sie auch ohne mich diesen Weg weiter gehen werden.“

Warme Worte, die Geschäftsführer Marvin Willoughby erwiderte: „Er hat bei uns eine spürbare Entwicklung vorangetrieben, uns dabei unterstützt, sportlich zu wachsen und Strukturen zu verbessern“, so der 44-Jährige, der mit Blick auf die getroffene Entscheidung sagt: „Wir hätten natürlich sehr gern mit ihm weitergearbeitet. Er war unsere erste Wahl. Gleichzeitig kann ich seinen Wunsch verstehen, nach den starken Jahren in der BBL, in denen er mit seinen Teams regelmäßig überperformt hat, jetzt den nächsten Schritt in seiner persönlichen Karriere gehen zu wollen.“ Dennoch weiß auch Willoughby: „Bei uns hinterlässt er große Fußstapfen.“