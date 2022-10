Heimspiel nicht ausverkauft: Entfachen die Towers jetzt ein Fan-Feuer?

Gametime im Inselpark! Die Hamburg Towers feiern am Samstagabend (18 Uhr, Magentasport Live) gegen den MBC Weißenfels ihre Saison-Heim-Premiere. Nach dem durchaus ordentlichen, letztlich aber verlorenem Auftakt bei Primus Alba Berlin (78:81) unter der Woche wollen die Türme heute Zählbares einfahren – und das Feuer neu entfachen.

Knapp 2500 Tickets waren am Freitagnachmittag über den Tresen gegangen. Ernüchternd, angesichts des Auftritts am Mittwoch und des günstigen Samstag-Abend-Termins. Vor der Saison hatten die Verantwortlichen angekündigt, in der Stadt wieder präsenter werden zu wollen. Ein Unterfangen, das in den kommenden Wochen noch intensiviert werden soll.

Hamburg Towers haben erstes Saisonspiel verloren

Auch sportlich ist bei der Mannschaft von Raoul Korner (48) noch Luft nach oben, trotz des passablen Starts. Gegen den MBC werden die Kapitäne einen Schritt nach vorne machen müssen. In Berlin blieben sowohl Spielführer Seth Hinrichs (29) als auch sein Stellvertreter Lukas Meisner (27) unter ihren Möglichkeiten. Hinrichs, ohnehin nicht der Werfer vom Dienst, blieb in seinen knapp 22 Minuten Spielzeit ganz ohne Punkt. Meisner erzielte derer zwar acht, brachte aber beim letzten Play mit seinem unsauberen Pass Yoeli Childs (24) derart in Bedrängnis, dass dieser den Ball verlor – und die Towers das Spiel.

Kleinigkeiten, die am Samstag schon wieder zu Gunsten der Towers ausfallen können. Der Rest dürfte dann von alleine kommen, denn: Die beste Werbung für eine volle Halle – das wissen die Wilhelmsburger selbst am besten – ist ein mitreißender Auftritt der Mannschaft und sportlicher Erfolg.