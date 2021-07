Der nächste Neue! Die Hamburg Towers haben den US-Amerikaner Jaylon Brown verpflichtet.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, kommt der 26-Jährige vom spanischen Verein Bilbao Baskets an die Elbe. Über die Vertragslaufzeit machten die Hamburger, die in der vergangenen Saison zum ersten Mal die Playoffs der BBL erreicht hatten, keine Angaben.

Willoughby über Neuzugang Brown: „Athletik und Energie außergewöhnlich“

„Die Athletik und Energie von Jaylon Brown ist außergewöhnlich und verspricht spektakulären Basketball. Er hat auf seinen bisherigen Stationen gezeigt, dass er sich durchsetzen kann“, sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby.

Das könnte Sie auch interessieren: Hollatz-Brüder happy: Vereint in Hamburg!

Als Topscorer führte Brown Bilbao 2019 zum Aufstieg in die spanische ACB. Dort zählte er dann in den vergangenen beiden Spielzeiten zu den besten Punktesammlern der stärksten nationalen europäischen Liga. (mp/sid)