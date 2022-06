Hamburg Towers verlängern Vertrag mit Schlüsselspieler

Die Hamburg Towers stellen weiter die Weichen für die kommende Saison. Nach der Verpflichtung des neuen Cheftrainers Raoul Korner gaben die Türme am Donnerstag die Vertragsverlängerung von Lukas Meisner bekannt.

Wie die MOPO bereits berichtete, geht der 26-Jährige dank einer gezogenen Vertragsoption auch in der nächsten Spielzeit auf Korbjagd für die Wilhelmsburger.

Willoughby: Meisner identifiziert sich komplett mit Klub

„Ich habe mich sehr schnell nach der Saison mit Marvin zusammengesetzt. Wir waren uns sofort einig, dass wir noch nicht fertig sind“, sagt Meisner. Diese Entscheidung hing aber nicht von der Verpflichtung von Korner, seinem ehemaligen Coach, ab, sondern sei „ganz unabhängig vom Trainer gefallen“. Die erneute Zusammenarbeit mit dem Österreicher kann er aber trotzdem kaum abwarten. „Ich freue mich sehr, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Wir standen die letzten Jahre regelmäßig in Kontakt. Für mich ist es eine gute Situation, da ich weiß, was auf mich zukommt“, so der Forward.

Towers-Boss Willoughby kann mit Meisner, der sich im Laufe der Saison erheblich gesteigert hat und zum Schlüsselspieler avancierte, auf einen wichtigen Eckpfeiler für den Umbruch im Sommer bauen. „Wir sind unheimlich glücklich, Lukas auch im kommenden Jahr wieder im Team zu haben. Er identifiziert sich komplett mit unserem Klub und der Stadt, ist ein absoluter Teamplayer“, freut sich der Manager.