Hamburg im Basketball-Fieber! 5000 Tickets für Towers gegen Bayern weg

Der Sprungball wird zwar erst in über drei Monaten erfolgen, doch bereits jetzt ist die Vorfreude und der Andrang auf das Jubiläumsspiel der Veolia Towers Hamburg riesig. Für das Highlight in der Barclays Arena gegen Bayern München am 24. März sind bereits über 5000 Tickets vergriffen – und das nach nicht mal zwei Wochen.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Verkaufsstart“, sagt Towers-Geschäftsführer Jan Fischer der MOPO. Schon „deutlich früher als gedacht“ konnte gestern der Oberrang geöffnet werden, da fast alle Karten im Unterrang verkauft wurden.

11.500 Plätze sind verfügbar

„Wir sind mit dem Ziel gestartet, das größte Basketball-Event der Hansestadt auf die Beine zu stellen“, betont Fischer. Kann die Arena sogar komplett gefüllt werden? „Der erste Schritt ist getan“, freut sich Fischer, der aber auch betonte, dass „noch einiges an Arbeit“ anstehe. 11.500 Plätze sind verfügbar, im Hinblick auf das aktuelle Tempo ist ein volles Haus ein durchaus realistisches Ziel.

Der Ansturm sorgt neben Vorfreude auch für Beruhigung bei den Towers: Denn damit das Event zu einem Plus-Geschäft wird, müssen mindestens 6500 Karten verkauft werden – diese Marke dürfte schon bald erreicht werden.

An diesem Samstag (18.30 Uhr) empfangen die Türme die Löwen aus Braunschweig – wie gewohnt im Wilhelmsburger Inselpark.