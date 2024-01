Funkstille vor Kumpel-Duell: Towers-Trainer trifft auf seinen Lehrmeister

Hat der Schüler seinen Lehrmeister überholt? Zumindest in der Tabelle liegt Benka Barloschky mit den Veolia Towers Hamburg vor seinem alten Weggefährten Pedro Calles. Im direkten Duell mit dem Spanier, der mit Oldenburg am Samstag (18.30 Uhr) bei den Türmen gastiert, will Barloschky seinem Kumpel erstmals die Grenzen aufzeigen.

Normalerweise haben sie „regelmäßigen Kontakt im Laufe der Saison“, das betonte Barloschky. Doch seit knapp zwei Wochen herrscht Funkstille zwischen dem 36-Jährigen und Calles. Der Fokus liege vor dem wichtigen Spiel allein auf der Arbeit mit der Mannschaft. Die Freundschaft der Coaches müsse da pausieren, sagt Barloschky: „Da sind wir beide auf derselben Seite.“

Oldenburg mit Negativlauf unter Trainer Calles

Für Barloschky, der von 2020 bis 2022 Co-Trainer von Calles bei den Towers war, ist jedes Wiedersehen „natürlich etwas Besonderes, ganz klar“. In der letzten Saison standen sie sich zweimal gegenüber – beide Spiele verloren die Türme.

Nun gibt es aber andere Vorzeichen. Die verletzungsgeplagten Oldenburger haben acht der vergangenen zehn Bundesliga-Spiele verloren, während die Towers kaum zu stoppen sind. Die Chance ist groß, Calles erstmals zu schlagen und Oldenburg zu distanzieren. Barloschky muss im Kumpel-Duell aber womöglich auf Aljami Durham (Fuß) verzichten – sein Einsatz entscheidet sich erst Samstag.