Pokal, EuroCup, dann der normale Liga-Betrieb – auf die Hamburg Towers kommt diese Saison einiges zu, die Fähigkeit, der Mehrbelastung Stand zu halten, muss das Team von Pedro Calles erst einmal beweisen. Neu sind auch die Trikots, die der Verein am Freitag vorgestellt hat. Das Motto: „Ein Stück Heimat in Weiß und Schwarz“.

Die Heimat wollen die Hamburger mit den neuen Jerseys nämlich repräsentieren. Dafür zieren das Heim- und Auswärts-Trikot künftig zahlreiche Wahrzeichen und Symbole, „die regional, national und international mit der Hansestadt Hamburg in Verbindung gebracht werden“, erklärte Towers-Pressesprecher Florian Eisebitt.

Darunter befinden sich die Elbbrücken, die Köhlbrandbrücke, der Hamburger Fernsehturm, Elbphilharmonie und eine S-Bahn mit Ziel Wilhelmsburg – das Towers-Zuhause und der Ort, an dem die Basketballer alle ihrer Heimspiele austragen.

Für Europa-Tour: Towers tragen Hamburg auf dem Trikot

„Seit 2006 versuchen wir nicht nur den Basketballsport in Hamburg voranzubringen. Die soziale Förderung von Kindern und Jugendlichen in Hamburg, vor allem im Stadtteil Wilhelmsburg, ist langfristig und nachhaltig angelegt“, so Towers-Chef Marvin Willoughby. „Die enge Verbundenheit zu unserer Heimat soll sich in unseren neuen Trikots widerspiegeln.“

Das neue Design der Spieluniform stammt vom Graffiti-Künstler YUGO, der seine Vision so erklärt: „Ich habe mir vorgestellt, die Trikots wären eine Wand, die es zu gestalten gilt. Es ist ein klassisches Graffiti-Motiv, ein Mix aus Bildern und Text. Thematisch habe ich mir eine Überfahrt zwischen der Elbinsel und der Hamburger Innenstadt vorgestellt. Und dann habe ich alles untergebracht, was die beiden Teile unserer Stadt miteinander verbindet.“