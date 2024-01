Fans halten zum Gegner: Hamburg Towers vor Auswärtsspiel in eigener Halle

So viele Fans durften sie in dieser Eurocup-Saison noch nie in der eigenen Arena begrüßen. Die Vorfreude auf die Rekordkulisse dürfte bei den Veolia Towers Hamburg aber begrenzt sein. Denn viel Support wird es vom Großteil der 2700 Fans nicht geben, im Gegenteil: Besiktas Istanbul, der Gegner an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) der Türme, hat zahlreiche Anhänger:innen mobilisiert, um den Wilhelmsburger Inselpark einzunehmen.

„Wir haben angesprochen, dass es sich von der Atmosphäre eventuell anders als ein Heimspiel anfühlen könnte”, sagte Benka Barloschky.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Jahr Barloschky bei den Towers: Darum „bewundern“ ihn seine Spieler

Ein „großer Faktor” werde die heiße Stimmung laut dem Cheftrainer, der gegen die Türken wieder auf Lukas Meisner und Niklas Krause zählen kann, aber nicht werden: „Wir haben dieses Jahr auch auswärts unsere Leistungen abgerufen.”