Eurocup-Endspurt: Towers müssen punkten für die Platzierung

Nachdem die Hamburg Towers durch den Ausschluss von Krasnodar seit letzter Woche offiziell in den Playoffs stehen, geht es in den letzten drei Partien der Gruppenphase nur noch um die Platzierung. Rang sechs ist für die aktuell siebplatzierten Türme noch in Reichweite.

Dieser dürfte durchaus attraktiv sein, um den spanischen Top-Teams Gran Canaria und Valencia aus dem Weg zu gehen. „Über die Platzierung nachzudenken, wird uns nicht helfen“, sagte Towers-Coach Pedro Calles, der wie gewohnt nicht von seiner Devise abkommen will: Besser werden, sich „mit hochklassigen Teams messen“ und nicht über die Playoffs nachdenken. Darum geht es für den Spanier im Eurocup.

Hamburg Towers empfangen Trento im Eurocup

Am Mittwochabend (19.30 Uhr/live bei MagentaSport) gastiert Tabellenschlusslicht Trento im Inselpark – voraussichtlich erneut vor nur 1000 Fans. Die Hanseaten gehen als Favorit in die Partie, bleiben aber auf den Boden. Laut Jaylon Brown müssen es die Towers vermeiden, nach zuletzt zwei BBL-Siegen in Folge „auf ein hohes Ross zu kommen. Wir müssen die Intensität und den Fokus der letzten Spiele beibehalten“, so der US-Boy.