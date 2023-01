Es waren 20 Minuten, die sogar die Bayern-Fans ins Staunen versetzten. 25 Zähler schenkte Hamburgs Caleb Homesley dem Top-Team aus München ein – und das nur in der ersten Halbzeit. Doch seit dieser Scoring-Explosion Anfang März sind es für den US-Boy Wochen zum Vergessen. Jetzt droht eine Zwangspause.

Die zwei Punkte, die er in der zweiten Hälfte gegen die Bayern erzielte, gaben bereits eine Vorahnung für das, was in den kommenden Spielen folgen sollte. Zwei Tage später sammelte er gegen Oldenburg erneut 27 Punkte. Seine Effizienz baute aber schon in diesem Spiel stark ab. Nur elf seiner 29 Wurfversuche fanden ihren Weg durch die Reuse.

Hamburg Towers erreichen offiziell Eurocup-Playoffs

In den folgenden Partien waren es dann nur noch sieben, vierzehn und sechs Zähler. Am vergangenen Samstag gab es mit zwei mageren Pünktchen dann den Tiefpunkt. In all diesen Partien war aber auch klar: Homesley schien nicht komplett fit zu sein. Was dem US-Boy genau fehlte, darauf gingen die Hamburg Towers nie genau ein. Jedoch bestätigte Türme-Coach Pedro Calles am Dienstag, was auf der Hand lag. „Er fühlt sich nicht bei hundert Prozent, um uns im Training zu helfen. Deshalb trainiert er aktuell nicht“, so der Spanier.

MOPO

Aus diesem Grund steht auch ein dickes Fragezeichen hinter seinem Einsatz in Chemnitz am Donnerstag (19 Uhr/live bei MagentaSport). Eine Pause würde Homesley vermutlich gut tun, während der gesamten Spielzeit musste er schon eine enorme Last schultern. Außerdem „stellen sich die Teams natürlich auf ihn ein“, sagte Calles. Beide Faktoren führten wohl zum – für seine Verhältnisse – mauen März.

Das könnte Sie auch interessieren: Bundesliga-Playoffs in Gefahr! Towers-Star: „Das ist unser Manko“

Immerhin ist seit Dienstag offiziell: Die Towers stehen in den Eurocup-Playoffs! Der russische Teilnehmer Krasnodar ist nun final aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wurden. Damit ist der Achtelfinal-Einzug den Türmen nicht mehr zu nehmen.