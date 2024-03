„Es war hässlich“: Towers hoffen auf Wiedergutmachung gegen Würzburg

„Es war hässlich.” Das waren die deutlichen Worte von Mark Hughes nach der höchsten Niederlage der Veolia Towers Hamburg in dieser Bundesliga-Saison. Der Gegner? Die Würzburg Baskets. Am Sonntag haben die Türme die Chance auf Wiedergutmachung für die bittere 58:88-Klatsche im Hinspiel.

Die Würzburger sind eines der Überraschungsteams in dieser Spielzeit – Platz vier und fünf Siege in Folge sprechen Bände. Eine Revanche wird also kein leichtes Unterfangen für die Wilhelmsburger, die sich seit dem ersten Duell aber deutlich verbessert haben.

Towers ohne Sieg gegen Top 4 der Basketball-Bundesliga

Ein Sieg gegen ein Top-Vier-Team ist den Towers bislang aber noch nicht gelungen. Es wird für die Truppe von Benka Barloschky also auch darum gehen, ein Statement im Kampf um die Playoff-Plätze zu setzen.