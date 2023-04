Endspurt für die Towers: So soll das Abstiegsgespenst vertrieben werden

Es gibt sie noch, die guten personellen Nachrichten für die Veolia Towers Hamburg. Beim Abschlusstraining vor dem BBL-Heimspiel gegen Heidelberg am Mittwoch mischten zwei mit, die zuletzt schmerzlich vermisst wurden. So soll der Endspurt um den Klassenerhalt gegen die direkten Konkurrenten erfolgreich eröffnet werden.

Anthony Polite und Ryan Taylor (zuletzt erkältet) sind ernsthafte Optionen für das vorletzte Heimspiel der Saison, für das bislang 2400 Tickets verkauft wurden. Dazu, das gab Trainer Benka Barloschky bekannt, werden die Lizenzspieler Harrison Cleary und Michal Kozak zum Kader zählen. Sie alle sollen helfen, dass das Abstiegsgespenst endgültig aus dem Inselpark verschwindet.

Hamburg Towers: Im Abstiegskampf gegen die direkte Konkurrenz

In den kommenden Wochen geht es, ein Kuriosum im Spielplan, ausnahmslos gegen die direkte Konkurrenz. „Dass wir es selber in der Hand haben, ist ein Zeichen dafür, dass wir richtig gearbeitet haben“, nimmt es Barloschky sportlich: „Der Spielplan ist so, wie er ist. Die Mannschaft ist ambitioniert, sie hat sich intern hohe Ziele gesteckt, um erfolgreich die Saison zu beenden.“

Der 35-Jährige weiß, worauf es ankommen wird: „Es geht darum, wie wir spielen. Wenn wir richtig spielen, werden die Ergebnisse da sein.“ Am besten schon gegen Heidelberg, das nach vier Siegen in Folge mit breiter Brust anreist.