Nach zwei Spiele ohne Sieg und einem Absinken der Leistungskurve wollen Hamburgs Handballer wieder in die Erfolgsspur. Auch ohne Rückraum-Star Jakob Lassen, dessen Saison-Aus ein großer Verlust ist, soll die bislang so gute Saison erfolgreich zu Ende gebracht werden. Ein dafür nötiger nächster Schritt auf dem Weg: ein Sieg im anstehenden Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen.

Während Trainer Torsten Jansen seine Mannschaft auf die Partie gegen den Tabellen-14. am Donnerstag (19.05 Uhr, Sporthalle Hamburg) vorbereitet, treibt der Verein parallel die personellen Planungen für die kommende Spielzeit voran.

HSVH: Hartwig wird zum Profi befördert

Nach MOPO-Informationen befördert der HSVH ein Toptalent aus den eigenen Reihen. Alexander Hartwig (20) erhält einen Profivertrag und wird ab Sommer die Nummer zwei auf der Linksaußenposition hinter Ausnahmekönner und Torjäger Casper Mortensen (33), der gerade seinen Kontrakt bis 2026 verlängert hat. Jugend forsch!

Hartwig spielt in der U21 des HSVH und ist in der Oberliga Toptorjäger seiner Mannschaft. In dieser Saison war er bereits zweimal aufgrund personeller Engpässe bei der Bundesligamannschaft in den Spieltags-Kader gerückt.

Im Dezember hatte Hartwig gegen Stuttgart mit einem Kurzeinsatz sein Erstligadebüt gefeiert. Er war von Jansen in den Kader berufen worden, weil Mortensen die Auswärtsreise aufgrund der Geburt seines Kindes nicht hatte antreten können. Bei der zweiten Berufung im März gegen Erlangen war er nicht zum Einsatz gekommen.

Die Personalie ist auch ein Schritt im Verjüngungsprozess. Hartwig übernimmt ab Sommer den Kaderplatz auf der Linksaußenposition von Tobias Schimmelbauer (35), der den Verein am Saisonende verlassen und auch seine Karriere beenden wird.

Hartwig ist der dritte – wenn auch interne – Zugang des Profikaders für die kommende Spielzeit. Eine offizielle Verkündung der Beförderung des Toptalents steht noch aus. Fix und verkündet sind bislang die Verpflichtungen des ungarischen Nationalspielers Zoran Ilic (21/linker Rückraum) und des kroatischen Nationalspielers Tomislav Severec (25/rechter Rückraum).