Die Towers haben jetzt einen Center für die „dreckige Arbeit“

Yoeli Childs brauchte 2021 nur drei Einsätze in Deutschland, um zu erkennen: „Die BBL ist eine unglaubliche Liga, jedes Team ist stark.“ Sein erstes BBL-Spiel, ein 88:87-Sieg, stieg vor elf Monaten gegen seinen nun neuen Klub: die Hamburg Towers. „Es war super aufregend“, erinnert sich der Center, der die Riesen Ludwigsburg aus familiären Gründen und wegen einer Verletzung aber schnell wieder verließ.

Den Rest der Saison verbrachte Childs in der US-amerikanischen G-League (Unterbau der NBA), nun brennt er auf seine zweite Station in Deutschland. „Je größer die Herausforderung, desto besser“, so der 24-Jährige, der Intensität ins Spiel der Towers bringen will.

Towers: Yoeli Childs brennt auf „unglaubliche“ BBL

„Jedes erfolgreiche Team braucht Spieler, die die dreckige Arbeit erledigen“, findet der 2,03 Meter große Child, der aus dem US-Staat Utah stammt. „Da startet meine Rolle.“

Um sich seinen NBA-Traum zu bewahren, will er „keinen Tag verschwenden“. Er könne es schaffen, „wenn ich jeden Tag besser werde, meinen Trainern und Mitspielern vertraue“. Jonas Wohlfahrt-Bottermann und James Woodard kennt er schon aus Ludwigsburg – und Childs schwärmt: „Wir haben eine tolle Gruppe.“