Spaß haben sie beide, als sie von der Driving Range der „Golf Lounge“ in Rothenburgsort die Bälle ins Feld schlagen. Während Towers-Sommerzugang Jaylon Brown das Golf-Gen durch Vater Mark schon in die Wiege gelegt wurde, tut sich Caleb Homesley noch etwas schwerer mit den Eisen. Wie gut, dass der US-Amerikaner andere Qualitäten hat.

„Ich habe früher eher Baseball und Football neben Basketball gespielt“, sagte der 24-Jährige, der vor einer Woche bei den Towers unterschrieb. Der Guard stand im Sommer schon beim NBA-Klub Washington Wizards unter Vertrag, wurde aber im August wieder freigestellt. Frust schob Homesley aber nicht lange.

Für die Towers: Homesley verlässt erstmals die USA

„Es gibt immer ein nächstes Mal. Dieses Jahr war ich vielleicht noch nicht so weit für die NBA, vielleicht bin ich es im kommenden Jahr – oder übernächstes. Ich muss einfach noch besser werden, mich weiterentwickeln.“ Dafür wagte er sogar den erstmaligen Schritt ins Ausland. Fernab seiner Heimat North Carolina will er bei den Towers durchstarten. Bis zu seinem Wechsel nach Hamburg hatte Homesley die USA noch nie verlassen. Den Jetlag habe er erst nach seinem Towers-Testspiel Debüt gegen Oldenburg (65:80) am Dienstag überwunden, erklärt der Neuzugang, während er Teamkollege Brown beim Abschlag beobachtet. „Danach war ich total müde.“

Fitnessprobleme haben die Towers-Bosse bei Homesley aber trotz Schlafmangel nicht zu befürchten. Vor seinem Wechsel kam der Flügelspieler auf vier Einsätze in der NBA-Summerleague. „Das hat gut getan, Spielpraxis hilft immer.“ Im Golf wird er diese wohl eher nicht mehr sammeln. „Dafür bin ich zu ungeduldig, das ist nicht mein Sport“, sagt der Amerikaner mit einem Lachen, bevor er sich zu seinem nächsten Termin verabschiedet. „Ich muss gleich zu Ikea, um mich einzurichten.“ Ob er auch ein Einrichtungs-Talent hat, ist nicht verbrieft.