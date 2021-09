Die Hamburg Towers haben sich wenige Wochen vor dem Saisonstart noch einmal verstärkt. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird der Amerikaner Caleb Homesley von sofort an für die Hanseaten auf Korbjagd gehen. Der 24 Jahre alte Guard spielte zuletzt bei den Erie BayHawks in der G-League in den USA.

„Wir schätzen neben seiner Vielseitigkeit als Spieler auch seinen Charakter. Er kann offensiv und defensiv auf mehreren Positionen eingesetzt werden, genau danach haben wir in den vergangenen Wochen gesucht“, sagte Towers-Coach Pedro Calles.

Caleb Homesley freut sich auf Herausforderung bei den Hamburg Towers

Caleb Homesley freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich kann es kaum erwarten nach Hamburg zu kommen. Ich bin sehr froh, dass ich die Chance habe, bei den Towers meine ersten Erfahrungen außerhalb der USA zu machen. Aber ich habe keine Angst davor, am Ende ist es Basketball.“

Der US-Amerikaner hatte im Sommer eigentlich einen Vertrag bei den Washington Wizards unterschrieben. Anfang August wurde der 1,98 Meter große Homesley allerdings wieder freigestellt und läuft von nun an für die Towers auf.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nicht so einfach wie letztes Jahr“: Hamburg Towers mit Respekt vor Europa

Ihr erstes Ligaspiel bestreiten die Hamburger am 25. September bei den Riesen Ludwigsburg. Ihre internationale Premiere feiern die Towers dann am 19. Oktober mit dem Eurocup-Heimspiel gegen Partizan Belgrad aus Serbien. (dpa/tha)