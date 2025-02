„Der Mittelpunkt unseres Spiels“: Towers mit Rückenwind zum Kracher bei Alba

Mit Rückenwind reisen die Towers nach Berlin: Das 80:62 gegen Ljubljana zum Eurocup-Abschluss gibt Mut für den Auftritt bei Alba.

Trainer Benka Barloschky schwärmte von einer „unglaublichen Defensivleistung meines Teams“: „Das ist ein Ausdruck für die harte Arbeit, die die Jungs jeden Tag im Training leisten.“

Kur Kuath lobt die Mannschaft der Hamburg Towers

Zwar waren die Playoffs in Europa schon lange außer Reichweite, aber in der Bundesliga wollen die Türme den Trend fortsetzen. Auch in Berlin wird es auf die Defense ankommen.

„Die Verteidigung ist der Mittelpunkt unseres Spiels“, erklärte Center Kur Kuath: „Wir wollen Stopps kreieren und dann ins Laufen kommen.“ Im Hinspiel klappte dies gut, die Towers gewannen mit 97:80.