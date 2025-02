Ende im Europacup: Darum sind die Hamburg Towers trotzdem „unglaublich stolz“

Die Veolia Towers Hamburg haben sich mit einem Erfolg aus dem Eurocup verabschiedet. Der Basketball-Bundesligist triumphierte in der Inselpark Arena mit 80:62 (41:36) über das zuvor schon für die Playoffs qualifizierte Team von Cedevita Olimpija Ljubljana und stellte damit die vereinseigene Bestmarke von sechs Siegen in diesem Wettbewerb in einer Spielzeit ein.

Zudem schob sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky dank des Erfolges nach 18 absolvierten Partien der Hauptrunde auf den achten Rang der B-Gruppe vor. Bester Werfer war Jaizec Lottie mit 17 Punkten.

Den Hamburgern war ein furioser Start geglückt. Nach drei Minuten lagen die Hanseaten mit 10:2 vorn und hielten die Gäste anschließend auf Distanz. In der letzten Minute des ersten Viertels verkürzte Ljubljana den Rückstand zwar auf zwei Punkte. Bis zur Pause blieben die Towers aber vorn und bauten ihren Vorsprung wieder etwas aus.

Hamburg Towers: Benka Barloschky lobt Mannschaft

Ein 9:0-Lauf der Gäste zu Beginn des dritten Durchgangs führte allerdings zu einem Führungswechsel. Das Barloschky-Team erholte sich jedoch schnell von diesem Rückschlag, agierte defensiv wieder konsequenter, war im Angriff effektiver und ging mit einem Polster von zwölf Punkten in den Schlussabschnitt. In diesem dominierte Hamburg weiter und kam zu einem deutlichen Sieg.

Trainer Benka Barloschky sagte zufrieden: „Ich muss sagen, es war eine unglaubliche Defensivleistung meines Teams heute. Wir haben in den letzten zehn Minuten gegen ein richtig gutes Team nur zehn Punkte zugelassen. Cedevita hat 30 Freiwürfe gehabt, am Ende 62 Punkte – ich denke das sagt alles darüber aus, wie stark wir verteidigt haben. Das hat uns bereits in den letzten Spielen die Siege beschert. Und es ist ein Ausdruck für die harte Arbeit, die die Jungs jeden Tag im Training leisten. Für mich war das heute außergewöhnlich, deswegen bin ich unglaublich stolz.“

Jaizec Lottie zufrieden nach EuroCup-Abschluss

Top-Schütze Lottie meinte: „Das war der perfekte Weg, um die Saison im Eurocup zu beenden. Wir wären schon gern in die Playoffs gekommen. Aber ich würde sagen, wie wir die letzten Spiele gespielt haben, war das Beste, was wir noch herausholen konnten. Wir vertrauen der täglichen harten Arbeit im Training, vertrauen auf den Coach und glauben auch an uns. Das macht uns stark.“ (aw/dpa)