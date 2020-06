Darf er auch?: Trainer Mike Taylor will bei den Hamburg Towers bleiben

Seinen Status als Erfolgs-Coach hat Mike Taylor mit dem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga sicher, genau wie seinen Platz in den Geschichtsbüchern der Towers. Eine Garantie, auch nächste Saison im Inselpark an der Seitenlinie zu stehen, allerdings nicht. Sein Vertrag läuft aus. Taylor: „Ich will in Hamburg bleiben!“

Ein klares Statement an die Stadt, die Fans, seine Spieler – und den ganzen Verein! „Ich habe hier mein Herz reingesteckt“, sagt Taylor im MOPO-Gespräch. „Ich gebe alles, führe und gehe voran, immer. Am liebsten würde ich mit den Towers den nächsten Schritt machen.“

Taylor will bleiben - aber was wollen die Hamburg Towers?

Taylor, 47, früher selbst Spieler, zieht trotz Negativ-Serie, letztem Ligaplatz und Heimspiel-Misere ein positives Saison-Fazit. Man hätte super zusammengearbeitet, anfängliche Fehler durch Zugänge wettgemacht und ohnehin „viel erreicht in wenig Zeit“.

Zur Erinnerung: Die Towers gibt es erst seit sechs Jahren. „Das ist die Herausforderung: Die Geschwindigkeit, mit der wir nach oben gekommen sind“, so Taylor. „Wir wussten, dass es nicht einfach sein wird. Wir haben Lehrgeld bezahlt. Wichtig war, dass wir daraus lernen. Und das haben wir.“

Der Coach ist überzeugt, dass - wäre die Saison nicht dank des Coronavirus’ unterbrochen worden – die Towers die nächsten Spiele gewonnen hätten. „Zwölf Partien waren noch offen, ein Drittel der Saison. Wir hätten aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft.“

Durch die Entscheidung der Liga, dass kein Team absteigt, konnten die Towers als Schlusslicht durchatmen. Eine Teilnahme an dem von der BBL entwickelten Zehner-Turnier im Juni wäre utopisch gewesen, findet Taylor: „Ein tolles Konzept, für uns macht das wirtschaftlich aber keinen Sinn.“

Er hofft nun, Gespräche mit Towers-Boss Marvin Willoughby bezüglich seines Verbleibs führen zu können. „Marvin hat keinen leichten Job, doch er macht ihn gut. Ich muss jetzt abwarten.“

Fakt ist: „Solange wir nicht wissen, welche Einnahmen wir nächste Saison haben, werden keine Verträge unterschrieben“, so Willoughby. Sicher scheint: Stimmt der Etat, bleibt Taylor Coach.