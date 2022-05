Kantersieg in Weißenfels: Die Towers buchen ihr Playoff-Ticket

Die BBL-Playoffs finden mit den Hamburg Towers statt! Dank des klaren 101:57 (53:31) in Weißenfels lösten die Türme ihr Endrunden-Ticket bereits am vorletzten Spieltag.

„Wir wollen unsere Ziele nur wegen uns erreichen“, forderte Towers-Coach Pedro Calles vor dem Spiel. Der Spanier wollte nicht auf Niederlagen der Konkurrenz hoffen, sondern die Playoffs aus eigener Kraft erreichen. Und seine Spieler setzten diese Vorgabe vom Sprungball weg um.

BBL: Hamburg Towers gewinnen mit 101:57 in Weißenfels

Die Hanseaten überrollten die Gastgeber und punkteten fast nach Belieben. Weißenfels bekam zunächst Maik Kotsar (16 Punkte) und Caleb Homesley (15 Zähler) nicht in den Griff, ehe auch alle anderen Türme zum Punkten eingeladen wurden. Die Folge: Eine 20-Punkte-Führung nach dem ersten Viertel (33:13), welche die Towers über die folgenden Abschnitte sukzessive ausbauten.

Weißenfels zeigte zunehmend Auflösungserscheinungen und leistete gegen gut aufgelegte Hamburger kaum Gegenwehr. Dank dieser Dominanz konnten die Wilhelmsburger auch den krankheitsbedingten Ausfall von US-Boy Jaylon Brown, dem zweitbesten Werfer des Teams, verschmerzen.

„Wir haben sie nicht scoren lassen“, lobte Osaro Jürgen Rich die Verteidigungsleistung seiner Mannschaft, die nach der Schlusssirene den Erfolg ausgiebig feierten. Wie bereits in der Vorsaison werden die Hamburg Towers als Siebter in die Playoffs gehen – dieser Rang ist ihnen nach dem Kantersieg nicht mehr zu nehmen. Am nächsten Sonntag (20.30 Uhr) gibt es in Bamberg dann die Endrunden-Generalprobe für die Hamburger.