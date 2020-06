Bleibt er bei den Towers?: Malik Müller könnte auch als Musiker oder Model durchstarten

Malik Müller ist Dreier-Experte, Stimmungskanone, Aufstiegsheld – und leidenschaftlicher Musiker! Der Mann aus Frankfurt am Main mischt in der Freizeit fleißig an eigenen Mixtapes, versucht sich sogar im Gesang – Plattenteller statt Parkett also?

Richtig Glück hatte er in dieser Saison, der ersten in der Bundesliga für die Towers, nicht. Den Großteil der 20 Spiele verpasste er verletzungsbedingt, als er wieder fit war, funkte Corona dazwischen. „Das war uncool. Vorher konntest du deinen Kameraden nicht helfen, dann durfte ich nicht“, sagt Müller im MOPO-Gespräch.

Hamburg Towers-Star Malik Müller: Plattenteller statt Parkett

Auch bitter: Ohne Spielpraxis hat er kaum Argumente für Vertragsverhandlungen. Bleiben will er definitiv in Hamburg. „Das wäre ein Traum. Die Towers sind das Team, das ich hochgebracht habe. Ich habe keine gute Ausgangslage, hoffe aber auf das Beste.“

Eine Alternative hat er bereits: die Musik! „Es gibt nichts Geileres, als auf der Bühne zu stehen und die Leute abgehen zu sehen. Diese Energie ist einzigartig“, sagt er: „Ich sauge viel auf, bastele selber an Beats, lerne viele Leute kennen, halte die Augen auf. Wenn irgendwann mal ein Label auf mich zukommt, wäre das einfach der Wahnsinn.“

Neben der Musik wirbt der 1,90 Meter große Combo-Guard aber auch mit seinem Körper – im wahrsten Sinne des Wortes: „Ich modele viel, meine Setcard liegt bei drei Agenturen. Ich habe einige Anfragen. Vor der Kamera zu stehen, bringt Spaß.“

Die meiste Zeit aber verbringt er im Fitnessstudio und auf dem Basketballfeld. Denn noch soll sie weitergehen, die Sportlerkarriere. „Das hoffe ich“, sagt er.