Nach 155 Spielen: Hamburg Towers trennen sich überraschend von Meisner

Die Veolia Towers Hamburg planen ihre Zukunft in der Basketball-Bundesliga ohne den viermaligen Nationalspieler Lukas Meisner. Wie der Klub aus Wilhelsmburg mitteilte, wurde der bis 2025 gültige Vertrag des 28-Jährigen vorzeitig aufgelöst.

Der Flügelspieler, der in seiner Zeit an der Elbe insgesamt 155 Pflichtspieleinsätze absolviert hat, spielte in den Planungen von Trainer Benka Barloschky für die anstehende Spielzeit keine Rolle mehr.

Lukas Meisner hat drei Jahre für die Towers gespielt

„Er hat sich zu jeder Zeit in den Dienst der Mannschaft gestellt. Allerdings ist es uns zuletzt in der Zusammenarbeit nicht mehr gelungen, die Entwicklung, wie von beiden Seiten gewünscht, voranzutreiben“, sagte Geschäftsführer Sport Marvin Willoughby: „Daher haben wir uns zu dem Schritt entschlossen, den Vertrag an dieser Stelle vorzeitig zu beenden.“

Meisner selbst resümiert eseine Zeit an der Elbe und zeigt sich dankbar. „Obwohl der Abschied jetzt früher kommt, als ich es mir persönlich gewünscht habe, blicke ich insgesamt dennoch positiv auf die ganzen drei Jahre hier in Hamburg zurück. Die Stadt ist für mich zur Heimat geworden. Ich bin dankbar für die unzähligen Erfahrungen, die ich machen durfte – einerseits auf der sportlichen Ebene, aber vor allem auch neben dem Spielfeld.“ (sid/bv)