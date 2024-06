Weil der Klub weiter in Europa spielt: Towers verlängern Vertrag mit diesem Profi

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg wird auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste von Brae Ivey setzen können. Weil den Hanseaten die erneute Teilnahme am Eurocup sicher ist, verlängerte sich der Vertrag mit dem US-Amerikaner automatisch um ein Jahr. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Bleibt den Hamburgern auch in der nächsten Saison erhalten: Brae Ivey IMAGO/Eibner Bleibt den Hamburgern auch in der nächsten Saison erhalten: Brae Ivey

Mit Blick auf die weitere Zusammenarbeit mit dem 27-jährigen Guard, der erst Mitte der vergangenen Saison zu den Towers gestoßen war und in 16 Partien im Durchschnitt zehn Punkte erzielte, betonte Cheftrainer Benka Barloschky: „Brae ist wahnsinnig ehrgeizig und ein Gewinner, der alles tut, um dem Team zu helfen.“ (dpa/bv)