Tolle Aufholjagd! Hamburg Towers besiegen auch die Tigers Tübingen

Erst die Löwen gezähmt, dann die Tiger gebändigt! Nach dem Erfolg in London am Mittwoch haben die Veolia Towers Hamburg am Freitagabend gegen die Tigers Tübingen vor 3207 Zuschauenden in Wilhelmsburg nachgelegt. Am Ende stand ein 94:86 (20:20, 21:28, 29:25, 24:13)-Sieg, den sich die Hamburger dank einer starken Moral verdienten.

Nach einem ausgeglichenen Start warfen sich die Türme im zweiten Viertel in Front, verpassten es aber, sich deutlicher abzusetzen. Stattdessen blieben die Gäste dran und brachten sich vor allem im zweiten Viertel deutlich in Front.

Hamburg Towers beweisen starke Moral gegen Tigers Tübingen

Kurz vor Ende des dritten Durchgangs verkürzten die Towers jedoch dank zweier herausragender Spielminuten auf 70:73 – der Auftakt zu einer bärenstarken Aufholjagd im letzten Durchgang, an dessen Ende ein 94:86-Sieg stand – nach zwischenzeitlichem 13-Punkte-Rückstand.

William Christmas mit 21 Punkten bester Werfer

Eine Energieleistung nur 48 Stunden nach dem Sieg in London, die Trainer Benka Barloschky in den höchsten Tönen schwärmen ließ: „Es ist mit Abstand der schönste Sieg bis jetzt. Wie die Mannschaft sich dieses Spiel zurückerkämpft hat, war unglaublich.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Eine Art Familie“: Christmas feiert ein besonderes Weihnachten mit den Towers

Großen Anteil daran hatte – wer auch sonst zur Weihnachtszeit – William Christmas, mit 21 Punkten bester Hamburger Werfer. Ein Zustand, an den sich der US-Amerikaner gewöhnen kann: „Ich hoffe, ich kann in dieser Saison noch mehr ,Christmas-Spiele‘ zeigen.“