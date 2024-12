„Aus den Fehlern nicht gelernt“: Towers verlieren Nordderby in Rostock

Der Weg in die Play-Ins der BBL, er wird für die Veolia Towers Hamburg ein immer beschwerlicherer. Bei den formschwachen Rostock Seawolves, die zuletzt vier Spiele in Folge verloren hatten, gab es für die Hamburger nichts zu holen.

Nichts war mit dem passenden Weihnachtsgeschenk, einem Sieg im Norddberby. In der mit 4800 Zuschauern ausverkauften Rostocker Stadthalle verloren die Towers mit 78:92 (20:30, 23:20, 15:21, 20:21) und kassierten damit die siebte Niederlage in ihrem elften Saisonspiel in der Bundesliga. Bester Towers-Werfer war einmal mehr Brae Ivey mit 18 Punkten.

Veolia Towers Hamburg verschlafen den Start in Rostock

Die Rostocker dominierten bereits das erste Viertel. In der Anfangsphase landeten vier von fünf Dreierwürfen im Korb der Hamburger, die wiederum Probleme hatten, ihre Angriffe erfolgreich zu Ende zu bringen. So führten die Seawolves nach zehn Minuten schon mit 30:20. Im zweiten Abschnitt schien sich das Blatt dann zu wenden. Die Towers verkürzten zwischenzeitlich auf 34:35, danach aber setzte sich Rostock wieder etwas ab.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– „Schöner ohne Leichenteile“: Interview zum „Veganuary“: Warum ausgerechnet Bratwurst-Ikone Atze Schröder schon lange vegan lebt

– Hamburg scheint dem BSW egal: Warum bei der Gründung des Landesverbandes nur überregionale Themen verhandelt wurden

– Schlimme Long-Covid-Zahlen: Wenn das Leiden nicht mehr aufhört

– Da kommt was auf uns zu: Wahlen, Bauprojekte, Preise –welche Ereignisse Sie 2025 im Blick haben sollten

– Hamburgs Auf- und Absteiger 2024: Eine Liste von Olaf Scholz über Fischotter bis zu Nina Chuba

– 20 Seiten Sport: Wir sagen nur ein Wort zu Horst Hrubesch: Herzlichen Dank!

– 20 Seiten Plan7: Robbie Williams macht sich zum Affen und die Musical-Nonnen sind zurück

Nach dem Seitenwechsel zogen die Seawolves nach einer 9:0-Serie weiter davon und sorgten damit für die Vorentscheidung. Hamburg gelang es danach nicht mehr, offensiv mehr Druck aufzubauen und den Hausherren den Sieg noch streitig zu machen.

Niklas Wimberg: „So kann man nicht gewinnen“

„Wir haben aus unseren Fehlern vom letzten Spiel nicht gelernt, wir haben zu viele zweite Chancen abgegeben und Rostock hat gut getroffen, so kann man dann nicht gewinnen“, ärgerte sich Niklas Wimberg. Die Turnover-Bilanz, die den Hamburgern schon gegen Ludwigsburg sportlich das Genick gebrochen hatte, sei „auf jeden Fall in unseren Köpfen drin“ gewesen, „weil wir das verhindern wollten, aber das ist uns nicht gelungen. Wir haben keine gute Execution (Ausführung einer Spielaufgabe) gehabt, das ist sehr ärgerlich, es tut weh gerade.“

Das könnte Sie auch interessieren: Auch an Weihnachten gefordert – nicht nur beim Wichteln: Towers vor zwei Nordderbys

Punkte Hamburg Towers: Ivey 18, Stove 16, Kuath 15, Lottie 8, Wimberg 8, Ogbe 5, Rich Igbineweka 5, Grey 2, Barnett 1 (dpa/mp)