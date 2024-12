Auch an Weihnachten gefordert – nicht nur beim Wichteln: Towers vor zwei Nordderbys

Das letzte Wort haben die Towers: Am Montag treffen sie sich mit den Löwen Braunschweig zur Körbejagd in Wilhelmsburg – zum sportartübergreifend letzten Bundesliga-Spiel des Jahres in Hamburg.

Basketballer brauchen einen langen Atem – und für die Türme ist noch Luft nach oben. Zwar führt Point Guard Brae Ivey die Bundesliga-Statistiken in Sachen Effektivität an und sein Mitspieler Jaizec Lottie liegt in Sachen Assists im Vorderfeld.

Auftritt gegen Alba Berlin blieb die Ausnahme

Auch die während der Saison getätigte Verpflichtung von Shooting Guard Johnathan Stove erwies sich bislang als guter Griff. Doch überzeugende Team-Auftritte wie gegen Alba Berlin und in Vechta sowie im Europapokal gegen Saloniki oder Jerusalem blieben die Ausnahme.

Weihnachten war arbeitsam für die Türme. Am 25. Dezember traf sich die Mannschaft zum Training und zum Wichteln, „Secret Santa“ für die US-Spieler im Team. Am zweiten Weihnachtstag steht um 18 Uhr (live bei Dyn) das Nordderby bei den Rostock Seawolves auf dem Programm. Das größte gemeinsame Geschenk wäre mehr Konstanz in den Leistungen – doch die lässt sich weder im Kaufhaus noch online erwerben.