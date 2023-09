Auftakt beim Angstgegner: Was dem Towers-Coach Mut macht

Das Warten hat ein Ende. Nach dem Pokal-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen die Dresden Titans (85:88) starten die Veolia Hamburg Towers am Freitagabend (20.30 Uhr, live bei DYN) in die BBL-Saison 2023/2024. Zum Auftakt ihrer fünften Erstliga-Spielzeit wartet ein Auswärtsspiel bei einem echten Angstgegner.

„Eines der schwersten Auswärtsspiele dieses Jahres“, so bezeichnete Cheftrainer Benka Barloschky die Aufgabe am ersten Spieltag gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg. Die Favoritenrolle ist dabei schnell geklärt. In neun Aufeinandertreffen mit Ludwigsburg zogen die Wilhelmsburger neunmal den Kürzeren – acht Niederlagen in der BBL und eine im Pokal. Angstgegner qua Definition.

Towers setzen auf „neu durchgewürfelte Mannschaft“

Doch von dieser Horrorbilanz will Barloschky nichts wissen. „Dadurch, dass wir die Mannschaft neu durchgewürfelt haben, haben die mit der ewigen Bilanz nichts zu tun.“ Klar ist aber, dass mit Ludwigsburg – Playoff-Halbfinalist der vergangenen Saison – ein echter Brocken wartet.

„Der Schlüssel gegen den Druck, den Ludwigsburg macht, ist immer der gleiche. Du musst in den Basics unglaublich fit sein.“ Und dann sei es „die große Herausforderung, dies für 40 Minuten aufrecht zu erhalten.“ Denn eine Wiederholung des Pokalspiels gegen Dresden, als man den Sieg in der zweiten Halbzeit fast noch aus der Hand gegeben hätte, wolle man nicht.

„Wir dürfen nicht anfangen, irgendwas Verrücktes zu machen“, so Barloschky. Dann könnte die Überraschung zum Auftakt gelingen. „Wir waren schon ein paar Mal nah dran und wollen natürlich in Ludwigsburg gewinnen.“