Angstgegner „interessiert nicht“: Selbstbewusste Towers wollen Statistik trotzen

Im neunten Anlauf soll es endlich klappen. Noch nie gewannen die Veolia Towers Hamburg gegen Ludwigsburg – in acht Duellen verließen die Riesen das Parkett immer als Sieger. Ein Angstgegner? Davon wollen die Türme nichts wissen. Vor allem, weil sie mit frischem Wind in das Spiel gehen.

Die Vorzeichen haben sich definitiv geändert. Zum dritten Mal treffen die Towers in dieser Saison bereits auf Ludwigsburg. Die Pleiten in Pokal und Liga sind für Cheftrainer Benka Barloschky aber nicht mehr von Bedeutung. „Unser Personal hat sich extrem verändert, unsere Coaching-Situation auch”, erklärt der 35-Jährige. Die Statistik gegen die Riesen, gegen die es laut Jonas Wohlfarth-Bottermann (33) „auf die Physis ankommen wird”, interessiere Barloschky deshalb auch „gar nicht”.

Towers-Zugang Ryan Taylor steht vor seinem Debüt

Eines der für Ludwigsburg unbekannten Gesichter ist Ryan Taylor (28). Der am Anfang der Woche verpflichtete Guard wird am Samstag sein Debüt im Towers-Dress geben. Beim Eurocup-Sieg gegen Paris (91:74) musste der US-Amerikaner noch zusehen.

„Ich hatte mit Jordan viel Spaß an der Seitenlinie”, sagt Taylor, der wie Jordan Davis (25) nur in der Liga spielberechtigt ist. „Ich freue mich sehr auf mein erstes Spiel”, so der Dreipunkte-Spezialist.

Mit dem Rückenwind aus dem Paris-Spiel und den Neuzugängen sollen die Riesen endlich besiegt werden. Taylor beachtet, genauso wenig wie sein Trainer, die Negativ-Serie nicht: „Ich will einfach nur rausgehen und meinen Job erledigen.”