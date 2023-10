Alles oder Nichts! Hamburg Towers vor historischer Pokalchance

Ein Spiel zur rechten Zeit. Nach wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Folge heißt es für die Veolia Towers Hamburg: Verlieren verboten! In einem Alles-oder-Nichts-Spiel geht es für die Türme zu Hause gegen die Bamberg Baskets um den Einzug in die nächste Runde des BBL-Pokals.

Entsprechend heiß ist Hamburgs Nico Brauner. Für den 28-Jährigen haben diese Spiele „einen ganz besonderen Reiz“. Denn: „Wer verliert, für den ist der Wettbewerb gelaufen. Andererseits bieten sie auch die Chance, in den entscheidenden Momenten über sich hinauszuwachsen.“

So soll gegen die ebenfalls schwächelnden Bamberger – zwei deutliche Niederlagen zum Ligaauftakt – am Sonntagnachmittag im Inselpark der erste Heimerfolg der noch jungen Saison gefeiert und die Negativserie gestoppt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Brutal“: Heftige Heim-Pleite für Hamburgs Handballer und Baijens-Schock

Ein Einzug ins Viertelfinale wäre zudem, wie bereits das Erreichen des Achtelfinales, ein Novum und somit historisch für die Towers in ihrer Jubiläumssaison. Ansporn genug für 40 Minuten Pokalfight.