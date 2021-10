81:75! Kotsar führt die Towers gegen Heidelberg zum Sieg

Die Towers bleiben heiß! Gegen den bisher furiosen Aufsteiger aus Heidelberg erkämpften sich die Hamburger einen 81:75 (36:31)-Heimsieg. Insgesamt 2.462 Zuschauer feierten ihr Team nach dem nächsten Erfolg – der bereits vierte BBL-Sieg in Folge! Abheben wollen die Türme aber nicht: „Wir behalten unsere Füße immer noch auf dem Boden“, versprach Maik Kotsar nach dem Spiel.

Schon vor der Partie gab es positive Nachrichten aus Sicht der Hausherren: Der zuvor angeschlagene Topscorer Caleb Homesley konnte nach seinem Ausfall in Badalona wieder mitwirken. Beide Mannschaften starteten auf Augenhöhe, im ersten Viertel liefen die Offensiven beider Mannschaften flüssig. Richtig absetzen konnte sich dabei niemand (24:20).

Danach sahen die Zuschauer aber ein ganz anderes Bild. Offensiv lief auf beiden Seiten nichts mehr, jenseits von der Dreierlinie wollte gar kein Wurf mehr fallen. Die Gastgeber konnten sich glücklich schätzen, dass Heidelberg die Fehler der Wilhelmsburger nicht bestrafte. So konnte Max DiLeo das Spiel per Dreier zur knappen Towers-Führung in die Pause schicken (36:31).

Anschließend fanden beide Teams glücklicherweise wieder ihren Rhythmus. Da sich aber niemand ein komfortables Polster erspielen konnte, wurde den Fans ein spannender Schlagabtausch serviert. Bis zur Schlusssirene blieb es eng, dank Topscorer Kotsar (21 Punkte, acht Rebounds) verließen die Hanseaten das Parkett jedoch siegreich.

Der Matchwinner gab sich anschließend bescheiden: „Die Jungs haben einen guten Job gemacht und mich immer wieder gefunden. So habe ich meine Punkte bekommen.“

Für die Türme geht der Spielbetrieb am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) im Inselpark weiter. Dann wollen sie ihren ersten EuroCup-Sieg gegen MoraBanc Andorra einfahren.