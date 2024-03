20 Tonnen Material! So viel Aufwand steckt hinter dem Towers-Spektakel

Bei den Veolia Towers Hamburg steht vor dem Rekordspiel gegen Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr) nicht nur die sportliche Vorbereitung an. Der Umzug vom Inselpark in die Barclays Arena ist schon in vollem Gange – der Aufwand ist riesig.

Drei große Lkw, vier Kleintransporter und mehrere Autos sind für den Transport der über 1000 Einzelteile am Freitag zuständig. Der Boden wurde zur Probe schon am Mittwoch in Wilhelmsburg aufgebaut. In der Barclays Arena wird dieser erst am Samstagmorgen von rund 40 Personen verlegt werden können, da in der Halle am Freitagabend noch ein Konzert von James Blunt stattfinden wird.

Insgesamt werden rund 20 Tonnen von Wilhelmsburg nach Bahrenfeld befördert, allein der Boden wiegt elf Tonnen. Ein XXL-Aufwand, um den perfekten Rahmen für das Spektakel vor 11.600 Fans zu schaffen